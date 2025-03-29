Израиль объявил о начале наземной операции в секторе Газа
Армия Израиля начала наземную операцию в районе Рафаха в секторе Газа
Фото: www.globallookpress.com/Ayal Margolin-Jinipix
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ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты ХАМАС.
Израиль начал наземную операцию в районе города Рафаха на юге сектора Газа. Соответствующее заявление сделала пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.
«В последние несколько часов войска ЦАХАЛ начали проводить наземные операции в районе Аль-Джанина в Рафахе с целью расширения зоны безопасности на юге Газы», — раскрыли детали в ведомстве.
В пресс-службе ЦАХАЛ также подчеркнули, что была уничтожена инфраструктура палестинского движения ХАМАС, а также были нанесены удары с воздуха по объектам «Исламского джихада»*, в том числе, по оружейным складам и ракетным пусковым установкам.
«В ходе ударов были ликвидированы десятки террористов, включая террористов, которые обстреливали территорию Израиля из минометов», — подчеркнули в пресс-службе ЦАХАЛ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Израиль ударил по больнице в секторе Газа. Среди погибших были мирные жители.
* — запрещена в РФ.
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