Израиль ударил по больнице в секторе Газа
Сообщается о гибели мирных жителей, среди которых есть дети.
Фото, видео: Reuters/Mahmoud Issa; 5-tv.ru
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Более десятка человек стали жертвами израильских ударов по сектору Газа за последние часы. Самая смертоносная атака прошла на юге палестинского анклава — в Хан-Юнисе. Под шквальным огнем оказались палаточные лагеря, где живут беженцы. Также ЦАХАЛ разбомбил и больницу. Удар произошел прямо во время съемок журналистов.
По заявлению армии обороны Израиля, на территории больницы находился штаб ХАМАС. В результате атаки израильские военные ликвидировали двух командиров палестинского движения. Однако, как сообщают в местном Минздраве, в госпитале также погибли и мирные жители, включая ребенка.
А всего за минувшие сутки жертвами израильских ударов стали свыше полусотни человек. Кроме того, израильские военные готовят в палестинском анклаве наземную полномасштабную операцию. Дивизии уже развернули у границ накануне.
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