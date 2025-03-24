Израиль ударил по больнице в секторе Газа

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Сообщается о гибели мирных жителей, среди которых есть дети.

Фото, видео: Reuters/Mahmoud Issa; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Более десятка человек стали жертвами израильских ударов по сектору Газа за последние часы. Самая смертоносная атака прошла на юге палестинского анклава — в Хан-Юнисе. Под шквальным огнем оказались палаточные лагеря, где живут беженцы. Также ЦАХАЛ разбомбил и больницу. Удар произошел прямо во время съемок журналистов.

По заявлению армии обороны Израиля, на территории больницы находился штаб ХАМАС. В результате атаки израильские военные ликвидировали двух командиров палестинского движения. Однако, как сообщают в местном Минздраве, в госпитале также погибли и мирные жители, включая ребенка.

А всего за минувшие сутки жертвами израильских ударов стали свыше полусотни человек. Кроме того, израильские военные готовят в палестинском анклаве наземную полномасштабную операцию. Дивизии уже развернули у границ накануне.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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