Спасатели МЧС России достали из-под завалов женщину в городе Мандалай

Сотрудники МЧС России вместе с коллегами из КНР совершили новый подвиг в городе Мандалае, Мьянма. Из-под завалов вытащили женщину, которая ожидала помощи в каменном плену более двух суток. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства, в официальном Telegram-канале также появилось видео, на котором спасатели радуются своему успеху.

«МЧС России вместе с китайскими коллегами спасли из-под завалов женщину, которая пролежала под грудами бетона более двух суток… Спасательная операция длилась восемь часов в темноте и с риском для жизни», — сказано в заявлении МЧС.

Отмечается, что женщину первыми учуяли и обнаружили поисковые собаки кинологического расчета МЧС РФ, после чего началась работа по ее освобождению. Помимо прочего, процесс сильно осложняют неустойчивые конструкции и груды камня, в которые превратились здания после землетрясения. Кроме того, один за другим следуют афтершоки, риск для жизни жителей и спасателей сохраняется.

Разрушительная стихия обрушилась на Мьянму 28 марта, в один день произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр находился в 31 километрах на северо-запад от Мандалая. По последним данным, погибли 1,7 тысячи человек, ранения разной степени тяжести получили 3,4 тысячи, еще 300 названы пропавшими без вести. Российские спасатели подключились к работе по ликвидации последствий ЧП 30 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о землетрясении магнитудой 7,3 зарегистрированном у побережья Королевства Тонга.