Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 27 0

В новые квартиры переедут 8,2 тысячи человек.

Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Жители Тимирязевского района переезжают в новый дом, построенный по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, 76 семей, проживающих в двух старых домах в Линейном проезде, переселяются в новостройку на Дмитровском шоссе (дом 55а).

«Дом построен по индивидуальному проекту. Застекленные лоджии, улучшенная отделка по стандартам реновации, подземный паркинг, квартиры для маломобильных граждан, автоматические системы учета ресурсов — все для комфортной жизни. Рядом — метро и МЦД, зеленые зоны, школы и магазины. Во дворе — детская и спортивные площадки», — написал мэр Москвы.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов, в которых находятся примерно 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров.

За это время в эксплуатацию ввели 5,6 миллиона квадратных метров жилья, или около 380 жилых комплексов, что позволит расселить свыше 1200 старых домов. Сейчас ведется проектирование и строительство примерно девяти миллионов квадратных метров жилья (500 новостроек).

С начала реализации программы закончено либо идет переселение свыше 200 тысяч горожан. В семи районах программа полностью завершена. Речь идет о Раменках, Северном и Молжаниновском районах, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе.

Необходимое содействие в переезде москвичам оказывают в центрах информирования. Там можно получить консультацию представителей Департамента городского имущества, Московского фонда реновации, префектуры, управляющей компании, генерального подрядчика и других.

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