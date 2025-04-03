На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Ислама

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Мальчик почти не ходит.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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День добрых на Пятом канале. И сегодня наша помощь нужна пятилетнему Исламу — из-за ДЦП мальчик почти не ходит. Ребенку нужна срочная операция, но семья не может собрать миллион рублей в одиночку. Вы — наши зрители — можете сделать так, чтобы Ислам смог пойти. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7511 или отсканируйте QR-код на экране.

Любимое занятие пятилетнего Ислама — стоять, держась за детскую лестницу. Но любая попытка отпустить перекладину и сделать шаг заканчивается неудачей. Мышцы ног у мальчика постоянно напряжены. Ислам родился преждевременно — на тридцать первой неделе. От недостатка кислорода пострадал мозг и развился детский церебральный паралич.

Мама Ислама плачет, вспоминая день, когда врачи сообщили о болезни сына.

«Какое ДЦП? Нет, это не так. Просто он отстает в развитии. Все, что угодно. Думаешь о чем угодно, только не это», – рассказывает Нуне Атадурдыева, мама Ислама.

Из-за ДЦП малыш почти не мог двигаться. Но семья и врачи с первых же дней делали все возможное, чтобы ему помочь. Множество лекарств, регулярные занятия с реабилитологами, а дома — гимнастика и массаж. Все это дало результат. Ислам научился переворачиваться на бок, ползать и даже подниматься на ноги, правда, пока только с опорой.

«Я верю в него. Я знаю, что он будет ходить. Он хочет ходить. Его поставить на ножки, он такой довольный, сразу смеется. Он хочет!» – с надеждой говорит мама Ислама.

Напряжение в мышцах, тем временем, усиливается. То, что срабатывало раньше, уже не помогает.

«В течение этих лет ребенок занимался очень активной реабилитацией. Но, к сожалению, она не дала тех результатов, на которые рассчитывали родители и врачи. И сейчас единственным способом помочь ему является проведение операции, которая называется селективная дорзальная ризотомия», – объясняет врач-нейрохирург Дмитрий Зиненко.

Во время операции на спинном мозге врачи разрежут чувствительные корешки, по которым к ногам поступают излишние импульсы, и тогда мышцы расслабятся.

Единственное препятствие, которое стоит на пути малыша к здоровой жизни — это высокая стоимость операции и последующего лечения. Семье из подмосковной деревни, где кроме Ислама есть еще ребенок, нужно собрать 1 176 000 рублей.

Мы с вами, все вместе, можем помочь этому жизнерадостному и упорному мальчику. Откладывать дольше нельзя — ведь именно сейчас хирургическое вмешательство будет максимально эффективным. Тогда мышцы ног не атрофируются и заветная мечта Ислама — научиться ходить — наверняка сбудется.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Исламу, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Тема:
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