«Несколько часов назад он был жив»: тело Паши Техника перевезут в Москву

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Тело рэпера Паши Техника будет перевезено в Москву

тело паши техника перевезут в москву

Фото: Instagram*/pinchuk_official

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О месте прощания объявят позднее.

Тело рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев. — Прим. ред.) перевезут в Москву. Об этом заявил менеджер исполнителя Марк Флинк (Яровный. — Прим. ред) в Telegram-канале.

«Довезем до Москвы. Далее объявим место прощания. И кладбище», — написал он.

По словам Марка, незадолго до вылета в Таиланд рэпер сказал ему «кое-что». Прощальная фраза оказалась пророческой, утверждает менеджер артиста.

«За день до вылета в Тай он мне кое-что сказал. Это оказалось пророчеством. Несколько часов назад он был жив и последнее, что Паша услышал, это строчки одного из последних его куплетов. Он был рокенроллщиком. Это огромная потеря в культуре для людей в целом», — заключил Марк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рэпер Паша Техник умер в Таиланде. Музыканту было 40 лет. Ранее его состояние резко ухудшилось, Техник пережил клиническую смерть.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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