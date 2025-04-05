Умер кот Хатико из Махачкалы, живший семь лет на могиле хозяина

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 57 0

Животное болело пневмонией.

Умер кот Хатико из Махачкалы, который шесть лет прожил на могиле хозяина

Фото: ВКонтакте/"УСАТЫЙ-ПОЛОСАТЫЙ" Помогаем животным вместе/club210390337

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Рыжий кот Хатико, семь лет охранявший могилу хозяина в Махачкале, умер вопреки усилиям ветеринаров. О его смерти сообщила волонтерская организация «Усатый-полосатый», которая занималась его лечением и транспортировкой.

«Хатико очень хотел оставаться рядом со своим ушедшим в иной мир человеком, и его воля и желание будет исполнено. Его прах будет перевезен в Дагестан и похоронен на могиле хозяина, на которой он жил семь лет со дня его смерти», — заявили представители организации.

ВКонтакте/"УСАТЫЙ-ПОЛОСАТЫЙ» Помогаем животным вместе/club210390337

История Хатико впервые привлекла внимание в феврале 2025 года, хотя в поле СМИ она появилась еще в 2022 году. Кот жил на могиле своего хозяина почти семь лет, несмотря на неблагоприятные условия. Владелец животного умер, когда тот был еще котенком, оставив его переживать тяжелую утрату. За эти годы Хатико сильно пострадал — у него сломаны зубы, развилась пневмония и воспаление уха.

Местный волонтер периодически забирал Хатико с кладбища, возил его к ветеринару и пытался найти нового хозяина. Однако кот каждый раз возвращался на могилу, не желая покидать место, которое стало его домом.

После транспортировки в Санкт-Петербург, врачи начали интенсивное лечение. Хатико страдал от нескольких хронических заболеваний, включая вирусный перитонит и почечную недостаточность. Несмотря на серьезные диагнозы, животное почувствовало улучшения: оно больше не страдало от пневмонии, восстанавливалось, кушало и даже стало жить жизнью обычного домашнего кота.

Однако борьба за его жизнь, к сожалению, оказалась безуспешной.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты подробности путешествия кота-нелегала из Стамбула в Новороссийск.

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