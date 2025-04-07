Два пассажирских автобуса столкнулись в Москве: «Просто в лобаш»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 762 0

Два пассажирских автобуса столкнулись в Москве, есть пострадавшие

Фото, видео: 5-tv.ru

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В результате ДТП есть потрадавшие.

Два пассажирских автобуса столкнулись на улице Грина в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющимся данным, в настоящий момент число пострадавших в результате ДТП составляет как минимум восемь человек.

По словам очевидцев, маршрутные транспортные средства столкнулись, наехав друг на друга в лобовую.

«Просто в лобаш. Я еду, все люди просто летят на меня. Я открываю аварийную дверь, выхожу. Там женщина просто в кровищи вся. Скорую вызываем», — поделился деталями очевидец.

Собеседник отметил, что ему чудом удалось избежать травм, поскольку в момент столкновения автобусов он стоял неподалеку.

Сведений о погибших нет. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье грузовой поезд столкнулся с фурой на переезде. Попытки машиниста предотвратить столкновение при помощи экстренного торможения не были успешны, так как расстояния для остановки оказалось недостаточным. Известно, что пострадавших в аварии нет. Экологической угрозы также не было отмечено.

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