Снег на голову: как пережить внезапное возвращение зимы в регионы

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 30 0

Психолог Борисов: погодные катаклизмы являются стрессом для организма

Снег на голову: как пережить внезапное возвращение зимы в регионы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Похолодание до минусовой температуры весной стало неожиданностью для многих россиян.

Резкая смена погоды приводит к ухудшению настроения и упадку сил. Об этом рассказал психолог Егор Борисов в ходе беседы с Life.ru.

«Мы успели выдохнуть, расслабиться, перестроиться на „наконец-то тепло“ — и тут снова перчатки, серость и усталость. Психика чувствует это как нарушение предсказуемости, а значит — как угрозу», — объяснил он.

Тем не менее, по словам специалиста, даже с волей природы можно справиться своими силами. Главное — придерживаться определенных правил.

Во-первых, необходимо вести размеренный образ жизни и не спешить. Так, утром можно позволить себе четверть часа понежиться в постели. Во-вторых, важно в течение дня согреваться и расслабляться, закутываясь в теплую одежду и отдавая предпочтение горячим напиткам. В-третьих, следует сосредотачиваться на достижении определенной цели: от приятного времяпровождения с близкими до успокаивающей прогулки в одиночестве.

Эксперт добавил, что погодный катаклизм может стать проверкой на прочность, которая позволит людям узнать о себе много нового.

«У природы, как и у жизни, бывают рецидивы. <…> Весна все равно придет. Но до тех пор важно быть внимательным к себе. Даже если за окном снова зима», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как офис провоцирует болезни вен.

Тема:
Погода
7 апр
Снежный покров Москве вырастет до 15 сантиметров
7 апр
Москвичей предупредили об усилении снегопада. Последний раз такое было 27 лет назад
6 апр
Москву накроет сильный снегопад: уровень погодной опасности повышен до оранжевого
6 апр
Это только начало: москвичей предупредили о сильном снеге и метели
6 апр
Штормовое предупреждение: Россию атакует мощный циклон
5 апр
Жилые дома загорелись из-за шквального ветра в Иркутской области
5 апр
В Кузбассе введен режим повышенной готовности из-за ветра до 33 м/с
5 апр
Достаем зонтики: погода в Москве 5 апреля
4 апр
Плотная дымка: в Сочи из-за густого тумана нарушена работа аэропорта
4 апр
Утепляться ли? Погода в Москве 4 апреля
-1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
86.19
1.91 94.77
1.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

19:55
Польские наемники убили мирного жителя в Курской области
19:40
Рэпер Саграда выпустил первый в России клип, созданный ИИ
19:27
«Рожден для этого»: как восьмой номер помог Овечкину с установлением рекорда НХЛ
19:14
Никаких больше вечеринок: в Петербурге закрыли сеть кальянных
18:58
Снег на голову: как пережить внезапное возвращение зимы в регионы
18:45
Уничтожили на месте: ВС РФ отбили атаку боевиков ВСУ в Херсонской области

Сейчас читают

На Украине призывают экономить электроэнергию: холодно и нет солнца
Нефть взяла курс на $ 60: как низко могут упасть цены и надолго ли
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп