Снег на голову: как пережить внезапное возвращение зимы в регионы

Похолодание до минусовой температуры весной стало неожиданностью для многих россиян.

Резкая смена погоды приводит к ухудшению настроения и упадку сил. Об этом рассказал психолог Егор Борисов в ходе беседы с Life.ru.

«Мы успели выдохнуть, расслабиться, перестроиться на „наконец-то тепло“ — и тут снова перчатки, серость и усталость. Психика чувствует это как нарушение предсказуемости, а значит — как угрозу», — объяснил он.

Тем не менее, по словам специалиста, даже с волей природы можно справиться своими силами. Главное — придерживаться определенных правил.

Во-первых, необходимо вести размеренный образ жизни и не спешить. Так, утром можно позволить себе четверть часа понежиться в постели. Во-вторых, важно в течение дня согреваться и расслабляться, закутываясь в теплую одежду и отдавая предпочтение горячим напиткам. В-третьих, следует сосредотачиваться на достижении определенной цели: от приятного времяпровождения с близкими до успокаивающей прогулки в одиночестве.

Эксперт добавил, что погодный катаклизм может стать проверкой на прочность, которая позволит людям узнать о себе много нового.

«У природы, как и у жизни, бывают рецидивы. <…> Весна все равно придет. Но до тех пор важно быть внимательным к себе. Даже если за окном снова зима», — подытожил эксперт.

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