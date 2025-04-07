«Мужчина, богатырь, герой»: Апина призналась в любви Овечкину

Певица сравнила рекорд спортсмена с выпуском нового музыкального хита.

Спортивные победы российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина заставляют гордиться им как спортсменом и человеком. Таким мнением поделилась заслуженная артистка Российской Федерации Алена Апина в ходе пресс-подхода на фестивале «Удачные песни 2025» в беседе с 5-tv.ru.

«О, Александр Овечкин — это моя любовь. Это просто удивительный мужчина, богатырь, герой. Я не знаю, что. Я прямо радовалась, как своей новой песне, всему тому, что он наворотил. Это просто… Саша — молодец!» — откровенно раскрыла свои чувства на публике она.

Известно, что с рекордной 895-й шайбой Овечкина уже поздравили многие представители отечественного шоу-бизнеса, включая певицу Жасмин и актрису Ангелину Поплавскую. В свою очередь, лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков и вовсе написал песню по случаю рекорда хоккеиста всего за один день.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как восьмой номер помог Овечкину с установлением рекорда НХЛ.