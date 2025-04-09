США могут потребовать от ЕС снова закупать российский газ

Соединенные Штаты могут выдвинуть требование к государствам Европейского союза (ЕС) о возобновлении закупок природного газа из России. Об этом 9 апреля сообщило издание Euractiv, ссылаясь на заявление Сюзанны Нис, эксперта из Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца.

Нис полагает, что развитие ситуации может пойти по двум направлениям. В первом случае Россия и Соединенные Штаты могут заключить соглашение о поставках газа, в результате которого российский газ будет транспортироваться в Европу как американский.

Второй вариант предполагает, что российский газ будет доставляться через трубопроводы «Северный поток».

«Американцы могут потребовать, чтобы мы снова покупали российский газ. Германия вполне может сказать: «Мы не хотели, но нам пришлось ради мира», — уточнила Сюзанна Нис.

В то же время эксперт Гаагского центра стратегических исследований Йиллес ван ден Беуке отметил, что восстановление поставок газа из России поможет снизить его стоимость в Европе. По его мнению, возобновление поставок «Газпрома» будет обусловлено скорее экономическими соображениями, а не вопросами энергетической безопасности.

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