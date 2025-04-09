В нарушение действующего моратория на удары по энергообъектам Вооруженные силы Украины этой ночью атаковали компрессорную станцию «Кореновская», которая обеспечивает перекачку газа по «Турецкому потоку». Еще два украинских беспилотных летательных аппарата были нацелены на газораспределительную станцию «Темрюк», она питает город и порт.

Подобных атак с начала действия соглашения более ста. И киевский режим не берет на себя за них ответственность. К чему это может привести, разбирался корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Больше 150 украинских беспилотников сбито ночью средствами противовоздушной обороны России и цели у многих вовсе не военные. Почти два часа длилась атака на компрессорную станцию «Кореновская». Именно она обеспечивает работу газопровода «Турецкий поток» с мощностью перекачки 31,5 миллиарда кубометров газа в год.

На эту атаку Украина потратила восемь беспилотников. Других возможных целей рядом нет, поэтому атака была направлена именно на инфраструктуру газопровода.

«Киевский режим продолжает цинично наносить ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России. При этом российская сторона строго соблюдает запрет на атаки. Только в период с четвертое по седьмое апреля Вооруженные силы Украины 32 раза атаковали объекты энергетики в российских регионах», — сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Нарушать соглашение о взаимном ограничении ударов по инфраструктуре киевский режим начал фактически в первые же дни и количество атак давно перевалило за сотню. Среди целей — электростанции, ЛЭП, хранилища топлива, распределительные устройства. Но с особым упорством ВСУ пытаются бить именно по объектам с международным участием.

«Они сейчас демонстрируют свою безнаказанность. Они демонстрируют свою „сильную позицию“, в том числе в переговорах со своими западными партнерами демонстрируют: а мы можем так сделать, что вы нам сделаете в ответ?» — сообщил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

На третий день после заключения договоренности, не оглядываясь на Вашингтон, который выступил гарантом соглашения, Киев уничтожил компрессорную станцию в Судже, сделав физически невозможным подачу газа в Европу. С того дня «Турецкий поток» остался единственным маршрутом транспортировки голубого топлива на Запад, от него сильно зависят экономики южноевропейских стран и самой Турции.

«Эти атаки на энергетические объекты и газопроводы напрямую направлены против энергетической безопасности и экономики Турции. В связи с этим Анкаре, безусловно, следует пересмотреть свою политику по отношению к Киеву», — заявил турецкий политолог Мехмет Перинчек.

От украинских атак пострадала насосная станция Каспийского трубопроводного консорциума, компания занимается перекачкой нефти из западного Казахстана в порты Черного моря. Среди основных акционеров — Казахстан и США.

«Единственный способ существования той власти, того режима, который сейчас есть на Украине, это дальнейшее проведение военных действий, что они и делают. И несмотря на то, что словами они говорят, что они хотят мира, их действия говорят о совершенно обратном», — подчеркнул первый заместитель руководителя фракции «Справедливая России — за правду» в Госдуме, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Брать на себя ответственность Киев не спешит, чаще всего Банковая просто делает вид, что ничего не происходит. Впрочем, вполне вероятно, что режим президента Украины Владимира Зеленского вообще слабо контролирует собственные войска.

«Очевидно это поддерживают их кураторы, прежде всего из Европы, которые желают здесь проводить свою игру, быть выгодополучателями и на земле Украины и так далее», — полагает военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Россия с 18 марта не нанесла ни одного удара по украинской энергетике, скрупулезно соблюдая договоренности. Впрочем, право на ответные удары у нашей страны остается, и в Вашингтоне об этом отлично помнят. Понимают ли в Киеве, что мораторий на атаки долго оставаться односторонним не будет, неизвестно. Через неделю он заканчивается и вряд ли будет продлен.