Ни шагу без ведома жены: французский журналист назвал Макрона подкаблучником

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 47 0

Журналист Оливье Бомон: по всем вопросам Макрон консультируется с женой

Журналист Бомон: супруга Макрона — большой авторитет в правительстве

Фото: Reuters/TERESA SUAREZ

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Глава Елисейского дворца советуется с супругой по любым вопросам.

Президент Франции Эммануэль Макрон консультируется со своей женой Брижит по любому поводу, даже по вопросам, связанным с политикой. Об этом в своей книге «Трагедия Елисейского дворца» написал журналист Оливье Бомон. Самого президента колумнист охарактеризовал, как человека, одержимого собственным имиджем и стремящегося контролировать все.

«Брижит Макрон сильно влияет на президента. Пусть и косвенно. Он консультируется с ней по любым вопросам, в том числе по настроениям в обществе. Она большой авторитет и для некоторых членов правительства, в частности Рашиды Дати (Министр культуры. — Прим. ред.)», — прокомментировал журналист Оливье Бомон.

Нынешний президент Франции сможет находиться в Елисейском дворце до 2027 года, однако, по мнению колумниста, Макрон будет искать способ остаться на посту президента и до 2032 года. На данный момент, как сообщает компания Ipsos, рейтинг главы Франции составляет всего 21%, что практически равняется исторически низкому показателю в 20% в период активности протестного движения «желтых жилетов» в 2018–2019 годах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Макрон злоупотребляет одеколоном Eau Sauvage от Christian Dior, который он фактически сделал «атрибутом власти».

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