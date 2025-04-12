Боевики ВСУ пытались отравить газом мирных жителей в Судже

Эвакуированная жительница города Суджи (административный центр Суджанского района Курской области. — Прим. ред.) Людмила рассказала о зверствах боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) врио губернатора региона Александру Хинштейну. Он прибыл с рабочим визитом в Дмитриев, где находится пункт временного размещения.

По словам женщины, украинские боевики травили мирных жителей газом и обстреливали подвалы, в которых прятались семьи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу областного правительства.

«Пускали газ, чтобы нас потравить. А мы вот все в слезах были, думаем: „Ну все, мы пропали“. Все взялись: „Не плачьте, не плачьте“. И слава богу, мы в тишине выстояли, а потом они уже уехали. Уехали, ушли, и нас ночью перевезли вот в этот интернат, и мы были в этом интернате», — рассказала Хинштейну Людмила.

В своем Telegram-канале Хинштейн также писал, что в пунктах временного размещения в Дмитриеве в данный момент живут 27 человек из приграничных зон. По его словам, спасенные из Суджи люди «рассказывают страшное». Украинские военные не только травили и расстреливали мирное население в городе, но и вели постоянные атаки дронами, которых в небе кружило «больше, чем живых птиц».

«Многие жили в подвалах с пожилыми родителями, которых при освобождении приходилось выносить на руках», — заявил Хинштейн.

Масштабное наступление российских войск в Курской области началось в марте. Военнослужащие освободили от националистов почти все ранее оккупированные националистами населенные пункты, в том числе Суджу. Операция по вытеснению боевиков ВСУ продолжается, наши бойцы зачищают территории региона от формирований киевского режима. По данным Минобороны РФ, за все время ВСУ потеряли на курском направлении более 73 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал о спасении икон из оскверненного боевиками ВСУ храма в пригороде Суджи.