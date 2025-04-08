Десятки икон спасли из оскверненного боевиками ВСУ храма в пригороде Суджи
Националисты хотели похитить редкие святыни.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Старые и очень редкие иконы удалось спасти в пригороде Суджи. Храм, в котором они находились, серьезно пострадал от обстрелов ВСУ. Уцелели около 30 святынь, некоторым из них более 100 лет.
Боевики собирались похитить церковные ценности, но просто не успели, так как слишком быстро наступали наши штурмовики.
«Все храмы, которые посещали наши священники, они оскверненные. Было видно, что многие иконы были подготовлены для вывоза на территорию Украины. Упакованы. Во многих домах находились иконы, кресты, священнические облачения. Подготовка была, видимо, для того, чтобы это все вывезти», — сказал иерей, руководитель отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Курской епархии Дионисий Дыда.
Священники вместе с военными аккуратно погрузили иконы в машины и вывезли в Курск, где реликвии будут находиться в Воскресенском храме до восстановления пострадавших зданий в Суджанском районе.
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