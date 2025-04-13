Космические ракеты как известно появились благодаря разработке ядерного оружия. Сначала сделали баллистику, чтобы перелететь океан, а потом уже отправились покорять просторы вселенной.

«Ядерная тема» — самая благодатная почва для политических спекуляций, особенно среди тех, у кого нет такого оружия, но есть желание его заполучить.

Для Европы придумали новое объяснение: на Америку больше рассчитывать нельзя, Россия рядом и все сильнее.

В общем, пора вооружаться ядеркой. А дальше в стиле Зеленского — «Есть Leopard? Дай!». Только в роли попрошайки уже сама Германия.

На пятки наступают в этой ядерной гонке Варшава, с той лишь разницей, что поляки больше преданы американцам, а немцы рассчитывают на щедрость соседей по континенту.

Эти заявления очень провокационны, ведь Германия дважды официально брала на себя обязательства не развивать ядерное оружие после Второй мировой войны и в 1990-е, перед объединением ФРГ и ГДР.

Все же помнили тогда, что это немцы первыми расщепили урановое ядро и придумали баллистические ракеты «Фау». Но, видимо, неискореним «дух прусского милитаризма», как сказали бы наши деды. Хотя и Пруссии давно никакой нет, это давно Калининградская область. Как раз на этой неделе вспоминали памятные события, как в апреле 1945 года Красная Армия штурмом взяла Кенигсберг. Фашисты оборудовали этот город как неприступную крепость, Гитлер приказывал сражаться до последнего солдата. Но за три дня войска маршала Василевского оборону взломали, взяли гарнизон в окружение, и он просто сдался.

В Калининграде об этом напомнили военные реконструкторы. А 9 мая еще и бессмертный полк пройдет. Чтобы помнили, как говорится. Впрочем, решение о том, очно или заочно будет акция, остается на усмотрение местных властей.

В 2023 и 2024 годах по всей России шествий не было, а в этом году организаторы допустили очный формат в тех регионах, где это точно будет безопасно.

«Бессмертный полк» невероятно популярный проект, в прошлом году он охватил 115 стран и более 200 городов мира. Даже в столице США, несмотря на противостояние двух стран, были акции и в прошлом году, и позапрошлом. А в этом и подавно будет уместно.