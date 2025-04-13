Собянин принял решение о комплексном развитии территории на западе Москвы

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 16 0

Новое общественно-деловое пространство появится на улице Неверовского, в районе Дорогомилово.

Собянин принял решение о комплексном развитии территории на западе Москвы

Фото: mos.ru

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Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе Дорогомилово Западного административного округа. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сейчас на участке площадью 1,21 гектара склады и устаревшие объекты. Вместо них появятся офисы, спортивные и медицинские центры, кафе и отделения банков. Будет создано 1,6 тысячи рабочих мест. Планируем благоустройство территории и обновление улично-дорожной сети», — написал мэр Москвы.

Ранее.5-tv.ru сообщали, что в Москве начался прием заявок на городскую премию для молодых ученых. Награду можно получить более чем в 20 номинациях — как в научных исследованиях, так и в практических проектах, например, в сфере авиации, биотехнологий, фармацевтики или нанотехнологиях. Всего вручат 50 премий.

Заявки принимаются до 18 июля на сайте премии. Принять участие могут ученые до 35 лет (со степенью доктора наук — до 40 лет). Итоги будут подведены в январе 2026 года.

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