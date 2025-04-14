Экспертиза признала исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» вменяемыми

20 марта обвиняемым продлили арест на два месяца.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» по результатам экспертизы были признаны вменяемыми. Об этом сообщил «Известиям» адвокат одного из исполнителей Мухамадсобира Файзова*.
Помимо этого, аналогичную процедуру прошли и другие соучастники преступления. Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода* и Шамсидин Фаридуни*. Они тоже отдавали отчет своим действиям.
На днях Московский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении четверых обвиняемых по данному делу. Арест продлится до 22 мая 2025 года.
Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали. Менее чем за 12 часов беглецов удалось поймать.
Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве состоялось открытие мемориала, посвященного жертвам теракта в «Крокусе».
* — внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов
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