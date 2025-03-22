Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли в годовщину трагедии
Люди пришли с цветами и игрушками на церемонию.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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В Москве состоялось открытие мемориала, посвященного жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Памятник представляет из себя две высокие стелы, расположенные у второго павильона «Крокус Экспо». Они выполнены из черного гранита по проекту президента Crocus Group Араза Агаларова.
Вдоль по монументу установлены белые журавли, устремляющиеся ввысь. Также на поверхность стены нанесли надпись: «В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года». Множество людей собрались на памятной церемонии, чтобы возложить у скульптуры мягкие игрушки и цветы.
Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали.
Менее чем за 12 часов беглых террористов удалось поймать. Они планировали пересечь границу Брянской области и Украины, где для них заранее подготовили «окно».
Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что В Мариуполе почтили память жертв теракта в «Крокусе».
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