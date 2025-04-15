Сергей Собянин: масштабный проект «Лето в Москве» начнется 1 июня

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 28 0

В прошлом году мероприятия проекта посетили более 38 миллионов жителей столицы и туристов.

Сергей Собянин: масштабный проект «Лето в Москве» начнется 1 июня

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Масштабный городской проект «Лето в Москве» начнется в столице 1 июня. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Ежедневно в течение трех месяцев во всех округах и в каждом районе столицы будут проходить благотворительные, культурные и спортивные мероприятия. Большинство из них бесплатные, на открытом воздухе», — написал мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале программе Московской недели предпринимательства. Она пройдет в столице с 22 мая по 1 июня.

По словам Собянина, это отличная платформа для обсуждения актуальных тенденций в бизнесе, развития своего дела и запуска новых проектов.

Жители и гости Москвы смогут увидеть, как столичные предприниматели вносят вклад в развитие экономики города и преображают его облик. В этом году для участников подготовлено пять тематических направлений: предпринимательство, инновации, креативные индустрии, товары для детей и индустрия красоты, уточнил мэр.

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