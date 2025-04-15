Харченко рассказала о реализации проекта «Выбирай свое» в Курской области

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 27 0

Кроме того, в Юго-Западном государственном университете области стартует «Политзавод».

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Курская область

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко рассказала о реализации проекта «Выбирай свое». Заседание общественного совета проекта состоялось 15 апреля.

«Промышленное развитие для Курской области очень важно обеспечить высококвалифицированными кадрами. Поэтому <…> необходимо объединять усилия экосистемы образования и промышленности и бизнеса. Ведь технологическое лидерство России, конечно же, зависит от человека и труда», — рассказала депутат в беседе с 5-tv.ru.

Харченко подчеркнула, что проект сосредоточен, прежде всего, на людях — работающих на заводе у станка, тех, кто чертит чертежи, и на студентах, которым квалифицированные специалисты должны передать опыт и знания.

Кроме того, в Юго-Западном государственном университете (ЮЗГУ) Курской области стартует проект «Политзавод». В конце марта «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» запустили его. Участники пройдут очно-заочную образовательную программу по четырем направлениям: технолог предвыборного штаба, политический спикер, менеджер общественных проектов и специалист в области СММ и дизайна.

«Помимо профессиональных знаний, опыта, компетенций, которые ребята получают в стенах университета, многие из них хотят заниматься общественно-политической деятельностью, но не знают, как. У них нет наставника, нет проводника, нет того, кто расскажет, как стать депутатом Госдумы, например, закончив Юго-Западный госуниверситет. Поэтому сегодня мы и личным примером продемонстрируем, что сначала нужно стать профессионалом, патриотом, человеком с большой буквы, а уже затем можно делать политическую карьеру», — подчеркнула Харченко.

Студент ЮЗГУ, руководитель местного отделения «Молодой гвардии», участник проекта «Политзавод» Михаил Коновалов в свою очередь назвал программу масштабной и очень интересной.

«Выявляют лучших участников и есть возможность стать помощником депутата. Также могут предложить другие интересные должности. То есть это очень хорошая возможность заявить о себе», — отметил молодой человек.

Также Харченко выступила в качестве спикера на площадке ЮЗГУ в Курске. Юго-Западный государственный университет (ранее Курский государственный технический университет) — ее альма-матер. Тут училась сама Екатерина и вся семья — ее родители окончили машиностроительный факультет (сейчас он — механико-технологический).

Ранее, писал 5-tv, Харченко рассказала, что в России будет создана рабочая группа по организации отдыха и оздоровлению детей. Сейчас, по словам депутата Госдумы, ситуация с отдыхом детей находится в неудовлетворительном состоянии.

Тема:
Курская область
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