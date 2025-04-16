Алина Кабаева прокомментировала отказ гимнасткам РФ в нейтральном статусе

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 103 0

Получившие его отказались от участия в интернациональных соревнованиях под эгидой FIG.

Фото, видео: Telegram/Художественная гимнастика/Небесная грация/Sky Grace/skygraceacademy; 5-tv.ru

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева во время встречи со спортсменами на репетиции фестиваля «Алина-2025» рассказала, почему российским гимнасткам отказали в предоставлении нейтрального статуса.

Она напомнила про гимнастку Карину Кирееву, которой специальный комитет Международной федерации гимнастики отказал в нейтральном статусе из-за совместного фото с ребенком в пилотке с Красной Звездой.

«Нейтральный статус не дали. А из-за чего, знаете? Потому что девочка поздравила в соцсетях с Днем Победы. Потому что девочка сфотографировалась с Георгиевской лентой. Потому что девочка, какая-то маленькая девочка к ней [Киреевой] подошла, обняла там. А у нее была пилотка с Красной Звездой. Вот она просто пришла с Киреевой, вот так сфотографировалась, и выставила в соцсетях. И все», — рассказала Кабаева.

При этом она добавила, что в правилах МОК не прописан тот пункт, по которому гимнасткам отказали в нейтральном статусе.

«Там про это ничего не написано. Она же ничего не говорит про нацизм, она говорит про свой патриотизм», — добавила олимпийская чемпионка.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские гимнасты не станут участвовать в турнирах FIG из-за многочисленных необоснованных отказов специального комитета.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.30
-0.47 93.68
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

19:41
Возраст не помеха? Психолог назвал идеальную разницу между супругами
19:27
Путин: российское оборудование используется на европейских космических станциях
19:10
Умерла заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Кушнир
18:54
Голос легенд: умер актер дубляжа Владимир Герасимов
18:37
Демократы готовы сражаться: чиновник из Калифорнии хочет подать в суд на Трампа
18:24
Алина Кабаева прокомментировала отказ гимнасткам РФ в нейтральном статусе

Сейчас читают

Россия и США стали врагами для турецкой оппозиции
Тепло как в июле: сколько продлится аномальная апрельская жара
Страстная пятница 2025: что можно и нельзя делать в этот день
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года