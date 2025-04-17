«Надо помочь вырулить»: Боярская рассказала об отношениях с Матвеевым

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 30 0

Актриса Боярская призналась, что не ссорится с Матвеевым

«Надо помочь вырулить из пике»: Боярская рассказала об отношениях с Матвеевым

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Знаменитости нашли способ избегать конфликтов.

Заслуженные артисты России Елизавета Боярская и Максим Матвеев перестали ругаться, когда научились брать эмоции под контроль. Об этом актриса рассказала в беседе с 7Дней.ru.

«В этом плане хорошо, если мы с Максимом дома вдвоем. Когда я начинаю закипать, он меня нейтрализует. И точно так же в обратном порядке. Мы друг друга чувствуем и понимаем, когда надо помочь вырулить из пике. И поэтому не ругаемся», — поделилась она.

Боярская уточнила, что сама раньше принимала решения сгоряча. Однако опыт общения с супругом показал ей, что подобная стратегия не приводит к желаемым результатам. Теперь она откладывает принятие серьезных решений на следующий день, если чувствует, что слишком возбуждена.

«Я на этом собаку съела и уже давно не принимаю импульсивных решений. <…> Сто процентов утром проснешься с другой головой и с другими мыслями и будешь смотреть на ситуацию иначе. Я научилась этому, хотя по природе человек темпераментный и вспыльчивый. Но не раз наблюдала со стороны, к чему приводит нетерпимость и излишняя импульсивность», — добавила Елизавета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елизавета Боярская сыграла хорошую девочку в сериале «Опасная близость».

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