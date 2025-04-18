«Мышь»: Волочкова обвинила возлюбленную бывшего в пиаре на сплетнях

Балерина хочет положить конец всем сплетням в свой адрес.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова обвинила возлюбленную своего бывшего возлюбленного Игоря Вдовина в распространении слухов о продаже ее квартиры. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Как считает балерина, нынешняя пассия Вдовина — телеведущая Елена Николаева — желает таким образом пропиариться за счет ее имени, потому что сама ничего собой не представляет.

«Мне хочется в эту страстную пятницу сказать: Прости их, Господи, ибо не ведают, что творят. Это единственное, что я хочу сказать этой тетеньке, которая никто, ничто, и звать ее никак. Мышь», — говорит балерина.

Волочкова посоветовала нынешней супруге заняться своей жизнью, а не распространять сплетни и завидовать ей.

«Эта кошелка не понимает, у нее в жизни такого не было. Она живет с бывшим мужем Анастасии Волочковой! Вы понимаете, какое для нее это унижение?» — говорит артистка.

Волочкова также подчеркнула, что ей очень дорога ее квартира, подаренная ее бывшим ухажером Сулейманом Керимовым. По этой причине продавать она ее не будет.

«Квартиру не продаю, она мне дорога», — сказала она.

Более того, Волочкова считает, что подобные вбросы нацелены на то, чтобы сместить внимание со свадьбы ее 19-летней дочери Ариадны, которая должна состояться в скором времени в Петербурге.

Звездная наследница попросила маму заняться подготовкой к торжеству, и Волочкова подошла ко всему ответственно. Ариадна очень хотела, чтобы праздник прошел тихо, однако повышенное внимание прессы мешает семье настроиться на праздник.

Балерина призвала людей не лезть в дела их семьи, особенно когда речь идет о таком важном событии, как свадьба.

При этом Волочкова опровергла слухи о том, что свадьба дочери обошлась ей в десять миллионов рублей.

«Сегодня есть люди, которые этот праздник могут просто сделать по бартеру», — говорит балерина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дава подшутил над беременной Краймбрери.