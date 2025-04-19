Патриарх Иерусалимский благословил доставку Благодатного огня в Россию

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

По словам священнослужителя, такие поступки особенно важны во времена, когда люди стремятся к разрушению.

Патриарх Иерусалимский приветствовал доставку Благодатного огня в Россию

Фото: ALAA BADARNEH/ТАСС

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Тема:
Пасха 2025

Патриарх Иерусалимский Феофил III благословил делегацию Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по принесению Благодатного огня в Россию, а также поблагодарил за это. Его слова приводит РИА Новости.

«Ваша миссия, которую вы осуществляете здесь, очень важна для христианского присутствия и стабильности. Я хотел бы благословить вас и поблагодарить вас, ваши семьи и ваших друзей», — сказал он.

Он добавил, что сейчас настали времена, когда люди стремятся к разрушению. В такие дни особенно важно помогать друг-другу.

Благодатный огонь сходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году дата Пасхи — 20 апреля, она совпадет для западной и восточной ветвей христианства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что епископу Маркелу снова не дали вылететь за Благодатным огнем. Несмотря на это, священнослужитель призвал христиан сохранять спокойствие в святые дни. Маркел пытался вылететь за благодатным огнем дважды, но был задержан в аэропорту Кишинева.

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