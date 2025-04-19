Торжество можно совершить в любом месте.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В подземном православном храме группировки войск «Центр» освятили куличи, рассказал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин. После освящения их загрузмлм в транспорт и отправили на передовую.
Куличи изготовлены бойцами из разных подразделений. Но рецепты, судя по внешнему виду, достаточно одинаковы: это особое тесто, обязательно внутри есть изюм и сверху — посыпка.
«Все традиции, связанные с Пасхой, мы обязательно почитаем. И одна из таких традиций — это выпекать куличи, красить яйца, поздравлять друг друга, дарить друг другу пасхальную радость», — рассказал иерей Роман Чебоненко, старший мобильной группы духовенства группировки войск «Центр».
По его словам, освещение куличей — это обязательный момент, потому что такой хлеб можно испечь в любой день, но вот молитвы, которые читаются на освещение, читаются только в преддверии Пасхи и на Пасху.
«Поэтому хлеб приобретает уже особую силу, становится благодатным хлебом», — рассказал иерей.
Он добавил, что торжество можно совершить в любом месте — в блиндаже, в окопе или даже в Центральном Кафедральном соборе.
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