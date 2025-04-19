В подземном православном храме группировки войск «Центр» освятили куличи, рассказал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин. После освящения их загрузмлм в транспорт и отправили на передовую.

Куличи изготовлены бойцами из разных подразделений. Но рецепты, судя по внешнему виду, достаточно одинаковы: это особое тесто, обязательно внутри есть изюм и сверху — посыпка.

«Все традиции, связанные с Пасхой, мы обязательно почитаем. И одна из таких традиций — это выпекать куличи, красить яйца, поздравлять друг друга, дарить друг другу пасхальную радость», — рассказал иерей Роман Чебоненко, старший мобильной группы духовенства группировки войск «Центр».

По его словам, освещение куличей — это обязательный момент, потому что такой хлеб можно испечь в любой день, но вот молитвы, которые читаются на освещение, читаются только в преддверии Пасхи и на Пасху.

«Поэтому хлеб приобретает уже особую силу, становится благодатным хлебом», — рассказал иерей.

Он добавил, что торжество можно совершить в любом месте — в блиндаже, в окопе или даже в Центральном Кафедральном соборе.