Патриарх Кирилл рассказал, что нужно сделать перед Пасхой

Патриарх Кирилл: в день накануне Пасхи нужно всем все прощать
Фото: Александр Щербак/ТАСС
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По его словам, раздражившись, нужно обратиться к Господу в молитве.
В Великую субботу накануне Пасхи важно ни на кого не гневаться и проявлять всепрощение, заявил Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме Христа Спасителя. Его цитирует РИА Новости.
Патриарх отметил, что этот день нужно провести мудро. По его словам, подготовка к празднику Пасхи предполагает суету, в то время как Церковь предлагает свои силы не растрачивать.
«Обычно всегда кто-то допускает какие-то ошибки — и в алтаре, и в храме, и в семье, и на работе. Вот эти ошибки сегодня надо покрывать любовью», — сказал патриарх.
Пасха (Светлое Христово Воскресение)— главный праздник христиан, установленный в честь воскрешения Иисуса Христа. В этом году Пасха отмечается 20 апреля — совпадет для западной и восточной ветвей христианства.
Ранее 5-tv.ru писал, что Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой. Он подчеркнул: зло не исчезло, но человек обрел возможность силой благодати Божией бороться с ним и побеждать — через покаяние, молитву и причастие.
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