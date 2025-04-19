Патриарх Кирилл рассказал, что нужно сделать перед Пасхой

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 438 0

Патриарх Кирилл: в день накануне Пасхи нужно всем все прощать

Патриарх Кирилл рассказал, что нужно сделать перед Пасхой

Фото: Александр Щербак/ТАСС

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Тема:
Пасха 2025

По его словам, раздражившись, нужно обратиться к Господу в молитве.

В Великую субботу накануне Пасхи важно ни на кого не гневаться и проявлять всепрощение, заявил Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме Христа Спасителя. Его цитирует РИА Новости.

Патриарх отметил, что этот день нужно провести мудро. По его словам, подготовка к празднику Пасхи предполагает суету, в то время как Церковь предлагает свои силы не растрачивать.

«Обычно всегда кто-то допускает какие-то ошибки — и в алтаре, и в храме, и в семье, и на работе. Вот эти ошибки сегодня надо покрывать любовью», — сказал патриарх.

Пасха (Светлое Христово Воскресение)— главный праздник христиан, установленный в честь воскрешения Иисуса Христа. В этом году Пасха отмечается 20 апреля — совпадет для западной и восточной ветвей христианства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой. Он подчеркнул: зло не исчезло, но человек обрел возможность силой благодати Божией бороться с ним и побеждать — через покаяние, молитву и причастие.

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