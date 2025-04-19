Российская делегация получила Благодатный огонь в Иерусалиме

Представители Фонда Андрея Первозванного приняли Благодатный огонь
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Погуляй; 5-tv.ru
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Лампады уже несут в аэропорт «Бен-Гурион».
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) приняла лампады с Благодатным огнем в Иерусалимском храме Гроба Господня и готова транспортировать их в Москву. Об этом стало известно 5-tv.ru.
Ожидается, что уже во время Пасхального богослужения россияне смогут увидеть Благодатный огонь в храме Христа Спасителя, а также еще в 15 храмах столицы. Однако перед этим делегация провезет пламя через ряд регионов станы, начиная с приграничных — Белгородской, Курской, Брянской и других областей.
На протяжении всей Светлой седмицы верующие смогут возжечь от Благодатного огня свои лампады.
Известно, что российская делегация прибыла в Иерусалим накануне — с целью поучаствовать в церемонии по случаю Пасхи. Ежегодно чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В свою очередь, ответственность за перевоз святыни лежит на Фонде Андрея Первозванного, начиная с 2003 года.
Ранее 5-tv.ru писал о советах, данных Патриархом Кириллом перед Пасхой.
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