Благодатный огонь привезли в Храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение
Крестный ход начался в Москве.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Никольская
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Благодатный огонь привезли в Храм Христа Спасителя в Москве на пасхальное богослужение. Ранее самолет с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился в аэропорту Внуково-3. Представители епархий Русской православной церкви (РПЦ) приняли его из рук в руки.
К этому моменту к храму пришли уже тысячи верующих, многие из них приехали из других регионов и даже стран. Люди ждали появления одного из символов и чудес светлого праздника по несколько часов.
Схождение Благодатного огня происходит накануне Воскресения Христова по юлианскому календарю. Он появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, возведенном на месте, где был распят, а потом воскрес Иисус Христос.
Ранее на 5-tv.ru началась прямая трансляция литургии в Храме Христа Спасителя под руководством предстоятеля Русской православной церкви — патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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