Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя — прямая трансляция

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Live 95 0

Литургия проходит под руководством предстоятеля Русской православной церкви — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Артамонов

Тема:
Пасха 2025

Началась прямая трансляция Пасхальной службы в Храме Христа Спасителя. Богослужение стартовало в 23:30, ожидается, что оно будет длиться четыре часа.

Традиционно службу ведет предстоятель Русской православной церки — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

К началу пасхальной службы в храм доставили частицу благодатного огня, который несколько часов назад сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Президент России Владимир Путин, как сообщалось, традиционно примет участие в праздновании Пасхи, посетив православный храм.

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