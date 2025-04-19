Литургия проходит под руководством предстоятеля Русской православной церкви — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Артамонов
Началась прямая трансляция Пасхальной службы в Храме Христа Спасителя. Богослужение стартовало в 23:30, ожидается, что оно будет длиться четыре часа.
Традиционно службу ведет предстоятель Русской православной церки — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
К началу пасхальной службы в храм доставили частицу благодатного огня, который несколько часов назад сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Президент России Владимир Путин, как сообщалось, традиционно примет участие в праздновании Пасхи, посетив православный храм.
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