Владимир Путин посетил пасхальную службу в Храме Христа Спасителя

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 91 0

Крестный ход в рамках пасхального богослужения после литургии возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тема:
Пасха 2025

Президент России Владимир Путин по традиции посетил пасхальное богослужение в столичном Храме Христа Спасителя. Также на литургии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Торжественное богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пасха, день Воскресения Христова, является главным праздником православных христиан. В 2025 году его отмечают 20 апреля, дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Накануне в храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня. Его частица уже прибыла в Москву самолетом.

Владимир Путин не пропускает церковные службы в дни главных православных праздников. И если Рождество он встречает в подмосковных храмах или в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, то Пасху - только в Храме Христа Спасителя. В главном кафедральном соборе России президент отстоял службу и в прошлом году.

За все время Путин только два раза не смог разделить светлый праздник с жителями и гостями столицы. В 2000 году в этот день он был в Петербурге, в связи с чем посетил литургию в Исаакиевском соборе. В 2003-м глава государства на Пасху находился с рабочим визитом в Душанбе, на службу там он отправился в Свято-Никольский собор. В 2020-м из-за пандемии он остался в Ново-Огарево и поставил свечку в часовне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли пасхальные богослужения во Владивостоке и Магадане.

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