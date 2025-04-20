Снова магнитные бури: чего ожидать метеозависимым людям

Ожидается, что солнечная активность продлится несколько дней.

С 22 апреля геомагнитное поле нашей планеты будет нестабильным, что может привести к возникновению магнитных бурь умеренной силы. Об этом 20 апреля предупредил Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

«Во второй половине дня, по московскому времени, 22 апреля геомагнитное поле вновь станет слабо возмущенным, а ближе к вечеру, с вероятностью около 85%, начнутся магнитные бури от слабого до среднего уровня, классов G1-G2», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что, согласно прогнозам мировых метеорологических служб, эти магнитные бури продлятся три дня и закончатся примерно 24 апреля. По словам Леуса, в ночь на 20 апреля также наблюдалась активность в атмосфере, но она не будет продолжительной и не достигнет уровня сильного шторма.

В Институте прикладной геофизики 15 апреля сообщили о начале магнитной бури на Земле. Позднее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что буря усилилась. Пик активности пришелся на утро 17 апреля, когда сила бури достигла уровня G2-G3.

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