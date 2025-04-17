Временное затишье? Чего ждать метеозависимым от 18 апреля

Месяц вышел богатым на магнитные бури.

Апрель вышел богатым на магнитные бури. Из-за последнего шторма, который обрушился на Землю 17 апреля, над Россией появилась не одна зона полярных сияний. О том, чего ждать метеозависимым 18 апреля, — в материле URA.RU.

Сотрудники Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ заявили, что на Солнце сейчас временное затишье, никаких вспышек нет. Индекс солнечной активности оценивается экспертами в 4.8 баллов из 10.

Ученые сошлись на мнении, что после неожиданного шторма 17 апреля магнитосфера Земли успокоится. Ожидается «зеленый» уровень геомагнитной активности с вероятностью в 49%. Возможность магнитной бури оценивается в 16%.

Метеозависимым стоит подготовится еще к двум магнитным бурям 22 и 24 апреля — уровень возбужденности магнитосферы Земли дойдет до «красных» значений.

Что касается мая, то вспышки на Солнце ожидаются в самом начале месяца. «Красного» уровеня магнитосфера достигнет 2, 5, 6 и 7 числа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что благодаря мощным вспышкам на Солнце северное сияние минувшей ночью видели жители средних широт. Обычно наблюдаемое лишь вблизи полюсов, в этот раз необычное небесное свечение появилось над столичным регионом.