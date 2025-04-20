Сергей Собянин поздравил москвичей с Пасхой

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Дарья Корзина 24 0

Также он отметил важность соблюдать традиции.

Собянин поздравил москвичей с Пасхой

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Тема:
Пасха 2025

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Пасхой, назвав праздник символом жизни и веры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам мэра, Пасха приносит в столицу атмосферу света, добра и надежды.

«В этот день атмосфера любимого праздника наполняет столичные храмы, улицы, площади и дома москвичей», — отметил он.

Создать праздничное настроение москвичам помогают городские мероприятия — фестиваль «Пасхальный дар» и музыкальный Московский Пасхальный фестиваль. Эти события, как подчеркнул мэр, объединяют традиции и современность, духовность и заботу о людях.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Текст обращения появился 20 апреля на официальном сайте Кремля. Президент подчеркнул, что Пасха — важный праздник, который укрепляет веру в добро, справедливость и объединяет людей вокруг вечных духовных ценностей.

Он также отметил вклад Русской православной церкви и других конфессий в воспитание молодежи и поддержку традиционных семейных ценностей.

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