Сергей Собянин поздравил москвичей с Пасхой

Также он отметил важность соблюдать традиции.
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Пасхой, назвав праздник символом жизни и веры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам мэра, Пасха приносит в столицу атмосферу света, добра и надежды.
«В этот день атмосфера любимого праздника наполняет столичные храмы, улицы, площади и дома москвичей», — отметил он.
Создать праздничное настроение москвичам помогают городские мероприятия — фестиваль «Пасхальный дар» и музыкальный Московский Пасхальный фестиваль. Эти события, как подчеркнул мэр, объединяют традиции и современность, духовность и заботу о людях.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Текст обращения появился 20 апреля на официальном сайте Кремля. Президент подчеркнул, что Пасха — важный праздник, который укрепляет веру в добро, справедливость и объединяет людей вокруг вечных духовных ценностей.
Он также отметил вклад Русской православной церкви и других конфессий в воспитание молодежи и поддержку традиционных семейных ценностей.
- 20 апр
- Пасхальная служба прошла в Курском Свято-Троицком женском монастыре
- 20 апр
- В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку
- 20 апр
- Исследование веры: сколько лет Туринской плащанице на самом деле
- 20 апр
- Путин поздравил православных христиан с Пасхой
- 20 апр
- «Союз МС-26» с российско-американским экипажем на борту приземлился в Казахстане
- 20 апр
- Вера объединяет: как в России и за ее пределами прошла пасхальная ночь
- 20 апр
- Как прошла пасхальная служба в соборе Казанской иконы Божией Матери в Татарстане
- 20 апр
- «К сожалению, я не верю»: аналитик о способности Украины на перемирие
- 20 апр
- Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться пасхального перемирия
- 20 апр
- Прихожане Храма Христа Спасителя рассказали, о чем молятся на пасхальной службе
Читайте также
80%
Нашли ошибку?