Трагедия в Татарстане: школьник погиб в результате столкновения квадроцикла с иномаркой
В Татарстане школьники на квадроцикле столкнулись с автомобилем
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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За рулем транспортного средства находилась 15-летняя девочка. Сейчас врачи борются за ее жизнь.
Двенадцатилетний мальчик погиб в результате аварии в Татарстане.
Двое школьников решили прокатиться на квадроцикле и выехали на трассу. За рулем сидела девочка 15 лет. Через некоторое время они столкнулись с иномаркой.
Подросток получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в больнице. За жизнь девочки сейчас борются врачи.
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