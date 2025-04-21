Трагедия в Татарстане: школьник погиб в результате столкновения квадроцикла с иномаркой

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В Татарстане школьники на квадроцикле столкнулись с автомобилем

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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За рулем транспортного средства находилась 15-летняя девочка. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

Двенадцатилетний мальчик погиб в результате аварии в Татарстане.

Двое школьников решили прокатиться на квадроцикле и выехали на трассу. За рулем сидела девочка 15 лет. Через некоторое время они столкнулись с иномаркой.

Подросток получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в больнице. За жизнь девочки сейчас борются врачи.

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Трагедия в Татарстане: школьник погиб в результате столкновения квадроцикла с иномаркой

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