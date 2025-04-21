Сны Пушкина станут реальностью: в Москве создают шоу, которое удивит весь мир

В Москве идет подготовка к грандиозной премьере. Уже в следующем месяце в Лужниках публике представят шоу «Сны Пушкина», в основу которого легли всеми любимые сказки классика русской литературы. В постановке переплетаются самые разные направления в искусстве.

Это и головокружительные цирковые трюки, и музыкальные партии. Причем, на одной сцене встретятся как звезды, так и начинающие талантливые артисты. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Это уникальная возможность посмотреть, как готовится громкая мировая премьера — шоу, которое уже прозвали нашим ответом «Цирку дю Солей». Новый театрально-цирковой проект «Сны Пушкина» зрители впервые увидят уже 29 мая. И только нас пустили на площадку, где перед премьерой прорабатывают каждую деталь.

«Мы приняли решение, что все-таки такие фараонистые цвета должны присутствовать, максимально золото», — рассказывает художник-гример шоу «Сны Пушкина» Марина Дьякова.

Костюмов будет более двухсот: важна и яркость, и функционал. Ведь это в них артисты будут выполнять сложнейшие трюки.

«Мне будет вполне себе удобно. Тут все достаточно легко и просто, тут все гнется», — говорит исполнительница роли Няни в шоу «Сны Пушкина» Анна Март.

Проект «Сны Пушкина» — это и культурный эксперимент. Шоу на стыке цирка, театра, танца, музыки, современных технологий. В основе сюжета — любимые пушкинские сказки. То, что знакомо с детства, но теперь обретает новые формы, заставляя зрителей затаить дыхание. О деталях будущего шоу сегодня рассказали его создатели.

«Хотелось бы на самом деле возродить такие традиции исконного русского цирка, и при этом дополнить теми механизмами, которые бы сделали его действительно привлекательным для нынешней молодежи. В нашем представлении будет не только само цирковое искусство, но и глубокие инженерные изыскания. Те же конструкции, которые будут созданы, те форматы, которые вы увидите, это будет все очень новаторски», — рассказала первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

За сценарий и постановку шоу отвечают лауреаты премии «Золотая маска». А показывать «Сны Пушкина» будут на площадке универсального спортивного зала «Дружба» в Лужниках. Совсем скоро там начнется монтаж декораций. Арена будет вмещать 2000 зрителей, и каждый сможет рассмотреть все детали.

«Планка очень высокая, мы понимаем, на что мы замахнулись, мы надеемся, что мы не подведем, потому что работает сильнейшая команда. У нас помимо режиссера-постановщика еще шесть режиссеров задействовано. Каждый курирует свое направление», — заявила генеральный и креативный продюсер шоу «Сны Пушкина», глава компании «Новый русский цирк» Елизавета Гамбург.

«Сны Пушкина» соберут на одной сцене более 60 артистов, в том числе цирковых звезд с мировым именем. Один из самых известных клоунов Анатолий Окулов здесь примерит сразу несколько темных образов.

«Я счастлив. Я люблю такие проекты, люблю сложные роли и эта одна из самых сложных ролей, которая мне когда-либо доставалась. Поэтому я постараюсь выжать из себя максимум», — заявил исполнитель роли Злодейства в шоу «Сны Пушкина» Анатолий Окулов.

Компанию звездам составят яркие новички. «Новый русский цирк» проводит еще один творческий эксперимент. Там запустили реалити-шоу «Битва за арену», где спортсмены осваивают цирковое ремесло, чтобы попасть в труппу «Снов Пушкина». Среди тех, кто борется за победу и возможность заключить контракт на работу в шоу, например, чемпионка мира и Европы по акробатическому рок-н-роллу Анастасия Сбитнева.

Для многих участников это реалити — возможность исполнить давнюю мечту. Дмитрий — кардиохирург, автор полусотни научных статей, но с детства хотел быть акробатом. Пока, правда, своим выступлением недоволен.

«Было все плохо: от начала и до конца. Абсолютно не растянут. Суперсложная воздушная гимнастика. Я не представляю, как ее делать», — отмечает участник реалити-шоу «Битва за арену» Дмитрий Огнерубов.

В каждой серии новый цирковой жанр. Участники заранее не знают, какой снаряд им придется освоить в этот раз. Здесь оценивают их общую подготовку, способность быстро обучаться.

Здесь ищут тех, кто способен не просто выполнить трюки, но и справиться со стрессом, сымпровизировать, если на арене что-то пойдет не так. Все серии реалити-шоу будут публиковать на странице в VK. Победители подпишут контракт и станут частью проекта «Сны Пушкина». Вместе с именитыми артистами они четыре месяца, пока идет шоу, будут выступать в Лужниках.