ДТП с участием грузовиков временно остановило движение на трассе М-11 «Нева»

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ДТП парализовало движение по трассе М-11 в сторону Москвы

Фото, видео: Telegram/МЧС Тверской области /https://t.me/mchs_tver_69; 5-tv.ru

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Две фуры и легковое авто столкнулись на 195-м километре трассы.

На протяжении нескольких часов заблокировано движение в сторону Москвы по участку трассы М-11 «Нева» из-за огненной аварии.

На 195-м километре трассы в районе Твери столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. После мощного удара фуры развернуло поперек проезжей части, после чего транспорт загорелся. Известно о двух пострадавших.

Сейчас все потушено, однако на месте по-прежнему работают сотрудники МЧС и врачи. Все машины пока перенаправляют на другую магистраль — М-10 «Россия».

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