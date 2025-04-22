ДТП с участием грузовиков временно остановило движение на трассе М-11 «Нева»

Две фуры и легковое авто столкнулись на 195-м километре трассы.

На протяжении нескольких часов заблокировано движение в сторону Москвы по участку трассы М-11 «Нева» из-за огненной аварии.

На 195-м километре трассы в районе Твери столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. После мощного удара фуры развернуло поперек проезжей части, после чего транспорт загорелся. Известно о двух пострадавших.

Сейчас все потушено, однако на месте по-прежнему работают сотрудники МЧС и врачи. Все машины пока перенаправляют на другую магистраль — М-10 «Россия».