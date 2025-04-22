Плавание и дзюдо: в Москве открылся спорткомплекс для детей с нарушениями зрения

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

На северо-востоке Москвы открылся спорткомплекс для школы-интерната № 1

открылся спорткомплекс для школы-интерната № 1

Фото: mos.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ученики интерната № 1 получат еще больше возможностей для укрепления здоровья.

Открылся спортивный комплекс для школы-интерната № 1 на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Интернат № 1 более 140 лет занимается обучением детей с тяжелыми нарушениями зрения. Это учебное заведение уникально, большая часть его выпускников добиваются больших успехов в жизни. Этому способствует талант педагогов, старания родителей и незыблемое упорство учеников.

«Теперь у ребят появилось еще больше возможностей для укрепления здоровья и занятий спортом», — сообщил Собянин.

Территория спорткомплекса включает в себя бассейн, оснащенный поручнями, подъемниками и зрительскими трибунами. Есть также многофункциональный спортивный зал, который при необходимости можно разделить на несколько зон. А еще зона рекреации, комфортные раздевалки, медпункт и помещение, предназначенное для хранения инвентаря.

Все помещения комплекса оснащены кнопками информационного терминала со шрифтом Брайля и безбарьерной средой. Предпочтительный способ перемещения между этажами — лифт, однако лестницы тоже адаптированы для детей с нарушениями зрения.

Внешняя территория спортивного комплекса — это зеленая зона для отдыха, а также игровые и спортивные площадки.

Ученики интерната № 1 смогут заниматься спортом в максимально безопасных и комфортных условиях. На территории комплекса будут проходить тренировки и соревнования по плаванию, голболу, мини-футболу, легкой атлетике и дзюдо.

В вечернее время его смогут посетить все желающие. Для этого необходима предварительная запись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что около миллиона дорожных объектов в Москве подготовят к лету.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.46
0.70 94.04
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

21:44
Уволена директор школы, ученики которой избили одноклассника до потери сознания
21:24
Владимир Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом
21:04
Проходит эвакуация 7 населенных пунктов Владимирской области
20:44
Плавание и дзюдо: в Москве открылся спорткомплекс для детей с нарушениями зрения
20:24
«Ну не могу! Люблю» — Брутян показала романтичный сюрприз от Прилучного
20:04
«Идиотов ничего не исправит»: Захарова об отмене культуры

Сейчас читают

SHAMAN исполнил песню к 80-летию Победы с Расторгуевым и Вайнбергом
Хорошо и плохо: пранкеры Вован и Лексус о применении ИИ в кино
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Грядет новый папа: как в Ватикане будут избирать понтифика

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года