Плавание и дзюдо: в Москве открылся спорткомплекс для детей с нарушениями зрения

Ученики интерната № 1 получат еще больше возможностей для укрепления здоровья.

Открылся спортивный комплекс для школы-интерната № 1 на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Интернат № 1 более 140 лет занимается обучением детей с тяжелыми нарушениями зрения. Это учебное заведение уникально, большая часть его выпускников добиваются больших успехов в жизни. Этому способствует талант педагогов, старания родителей и незыблемое упорство учеников.

«Теперь у ребят появилось еще больше возможностей для укрепления здоровья и занятий спортом», — сообщил Собянин.

Территория спорткомплекса включает в себя бассейн, оснащенный поручнями, подъемниками и зрительскими трибунами. Есть также многофункциональный спортивный зал, который при необходимости можно разделить на несколько зон. А еще зона рекреации, комфортные раздевалки, медпункт и помещение, предназначенное для хранения инвентаря.

Все помещения комплекса оснащены кнопками информационного терминала со шрифтом Брайля и безбарьерной средой. Предпочтительный способ перемещения между этажами — лифт, однако лестницы тоже адаптированы для детей с нарушениями зрения.

Внешняя территория спортивного комплекса — это зеленая зона для отдыха, а также игровые и спортивные площадки.

Ученики интерната № 1 смогут заниматься спортом в максимально безопасных и комфортных условиях. На территории комплекса будут проходить тренировки и соревнования по плаванию, голболу, мини-футболу, легкой атлетике и дзюдо.

В вечернее время его смогут посетить все желающие. Для этого необходима предварительная запись.

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