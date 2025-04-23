США в ярости из-за отказа Украины признать территории за Россией

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Переговоры в Лондоне сорвались из-за отказа Украины передать территории России

США в гневе из-за нежелания Украины признать потерю территорий

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Киев хочет сначала обсудить полное прекращение огня, а потом — «все остальное».

США в ярости из-за отказа Украины рассмотреть предложение о признании территорий российскими. Американская сторона также глубоко возмущена намерением Киева «сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное потом». Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на чиновника.

«Срыв (переговоров в Лондоне. — Прим. ред.) произошел на фоне гнева Вашингтона по поводу нежелания Киева принять предложения о передаче территории России, а также предпочтения Киева «сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное потом», — сказано в публикации.

Известно, что на встрече переговорных групп в Лондоне США планировали предложить Украине и странам ЕС признать Крым российской территорией. Это могло бы ускорить процесс урегулирования конфликта и обеспечить безопасность инфраструктуре страны.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается участвовать в подобных обсуждениях. Сразу после его резких высказываний госсекретарь Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон.

В связи с произошедшим министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне на неопределенный срок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Париж и Лондон усиливают контакты с Киевом на фоне переговоров с Вашингтоном.

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