Все отмыл: испортивший стену Цоя вандал извинился
Испортивший стену Цоя вандал извинился
Фото, видео: © РИА Новости/Ольга Головко; 5-tv.ru
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Мужчина разрисовал портрет музыканта ради рекламы своей группы.
Легендарная стена Виктора Цоя на Арбате уже второй раз за последние недели переживает нападение вандалов. В этот раз хулигана и поклонника малоизвестной группы, закрасившего фразу «Перемен требуют наши сердца», нашли очень быстро.
Бить не стали, просто заставили отмывать свои художества и извиниться.
«Приношу свои искренние извинения всем фанатам группы „Кино“ и жителям города Москвы… Обязуюсь впредь больше хулиганских действий не совершать», — сказал мужчина на камеру.
Первые надписи на арбатской стене появились еще в 1990-е. Времена идут и меняются кумиры, но никто из них пока не удостоился хотя бы такой же народной любви, как Виктор Цой.
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