На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Даниила

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У мальчика редкое генетическое заболевание.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сложная операция на сердце сможет спасти жизнь подростка из Курской области. Сегодня, в «День добрых дел» на Пятом канале, наша с вами помощь нужна 13-летнему Даниилу. У него редкое генетическое заболевание. На лечение требуется 2 000 000 рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь мальчику можете вы — наши зрители. Для этого нужно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7511. Или отсканировать QR-код на экране.

Даниил с удовольствием присоединился бы к друзьям и поиграл в футбол, однако все, что ему сейчас доступно — это настольные игры в больничной палате. Здесь он из-за очень редкой генетической мутации — болезни Данона. Во всем мире таких пациентов не больше сотни. Главная опасность кроется в серьезных осложнениях на сердце.

«Это гипертрофическая кардиомиопатия. При этом заболевании утолщаются стенки сердца. То есть сердце постепенно утолщается и перестает функционировать так, как оно должно функционировать. Когда мы об этом узнали, так скажем, мир поделился на «до» и «после», — рассказывает Марина Копылова, мама Даниила.

Из-за утолщения стенок сердце плохо сокращается, а кровь в организме хуже циркулирует. От малейшей физической нагрузки Даниил быстро устает, появляется одышка. Нарушается и сердечный ритм. Приступы случаются внезапно, в последнее время все чаще, и длятся они дольше. И в любой момент могут вызвать остановку сердца.

«Он, как и любой ребенок, хочет заниматься спортом, кататься на велосипеде. Его мечта — ходить на карате и играть в футбол. Себе этого позволить он не может, потому что у него ограничения по физическим нагрузкам», — продолжает Марина Копылова.

А еще нужно соблюдать диету, принимать множество лекарств и постоянно проходить обследования. Но самочувствие все равно ухудшается. Из-за аритмии Даниил уже не ходит в школу. Помочь может только операция. Специальный имплант в случае опасности купирует приступ и не позволит сердцу остановиться.

«Кардиохирург проводит электрод в сердце, имплантируется кардиовертер-дефибриллятор. И при развитии фибрилляции желудочков, возникает разряд, что может спасти жизнь пациенту», — объясняет детский кардиолог Юлия Исаева.

Стоит операция 1 980 000 рублей. Это немыслимая сумма для семьи из Курска, в которой воспитывается еще один ребенок-инвалид — сестра Даниила тоже унаследовала «сломанный» ген.

Родные Даниила верят — их мальчику помогут. Ведь он так хочет жить полноценно! Даже в больнице делает уроки, чтобы не отстать от одноклассников. И уже выбрал профессию — будет ветеринаром.

Мы с вами, все вместе, можем помочь этому доброму и упорному мальчику воплотить его мечту — стать здоровым. Чтобы заниматься спортом, окончить школу на отлично и спасать животных.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Даниилу, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

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