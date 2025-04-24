Главный приз ММКФ получил индийский фильм «Элизиум»

Фильм индийского режиссера Прадипа Курбы «Элизиум» стал главным призером 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) и получил «Золотого Святого Георгия». Об этом сообщается в материале ТАСС. По словам председателя жюри основного конкурса ММКФ, испанского продюсера и режиссера Луиса Миньярро, решение о фаворите было единогласным.

«Вся команда, которая работала с нами, была невероятно эффективной, для меня была большая честь побывать на этом фестивале», — добавил Миньярро в ходе выступления на торжественной церемонии закрытия фестиваля.

Прадип Курба не остался и без личной награды. Ему также достался «Серебряный Святой Георгий» за лучшую режиссуру. Приз на сцене он принял из рук члена жюри, режиссера Алексея Германа-младшего, который назвал картину «Элизиум» невероятно смелой работой «мужественного, умного, тонкого, необыкновенно чувственного, любящего людей и свою профессию режиссера».

«Он убрал все модные нарративы, темы и снимал просто про жизнь людей, их чувства, эмоции и сделал великое кино», — заявил Герман-младший.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках ММКФ состоялся показ нового фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеновича». Сам режиссер в данный момент находится в больнице. Он пережил клиническую смерть и пребывает в коме. На премьере за него слово сказала жена — Маргарита Симоньян.