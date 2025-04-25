В Москве объявили лауреатов ММКФ
На кинофестивале были представлены более 200 картин из 50 стран.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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В столице сегодня объявили победителей 47-го Московского международного кинофестиваля.
Главную номинацию забрал российский фильм «Мужу привет» режиссера Антона Маслова. Испанская актриса Мария Родригес Сото получила награду за лучшую женскую роль. Среди мужчин всех превзошел Евгений Цыганов, сыгравший в «Семейном счастье». Ну, а гран-при присужден индийской картине «Элизиум». Она же получила награду за лучшую режиссерскую работу.
«Это очень важно для любого художника иметь возможность показать свой труд. И надо сказать, что, несмотря на все сложности, которые есть, более 200 картин было, 50 стран представили свои картины, 333 сеанса в 25 залах, больше 40 тысяч зрителей посмотрели фильмы», — подвел итоги президент ММКФ, режиссер Никита Михалков.
Московский международный кинофестиваль является одним из старейших в мире. В этом году он отметил 90-летие.
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