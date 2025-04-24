В этом году на киносмотре были представлены 200 фильмов из 50 стран мира.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Artyom Zotov; 5-tv.ru

Тема:
ММКФ

В столице сегодня назовут имена победителей Московского международного кинофестиваля — одного из старейших в мире. В этом году жюри предстояло оценить 200 картин. Представить свои работы в Россию приехали участники из 50 стран. До финала в итоге добрались всего 12 лент. Настоящий ажиотаж у зрителей вызвал конкурс «Русские премьеры». Работы наших режиссеров оценил кинокритик «Известий» Николай Никулин. Все детали — в его репортаже.

47-й Московский кинофестиваль открылся новой экранизацией повести Бориса Васильева «В списках не значился» задав главную тему — 80-летие Великой Победы. В основном конкурсе — 12 картин, включая три российских: «Двое в одной жизни, не считая собаки», «Планета» и «Семейное счастье». Особый интерес вызвала казахская лента «Эвакуация» о женщине, которая, преодолевая тяготы военных лет, ищет дочь в Алма-Ате. В другой программе — фильм «Почтарь» с Александром Петровым в роли чудаковатого разносчика писем, который пишет утешительные послания от имени погибших солдат.

«Когда я только прочитал сценарий, я уже его как-то видел, представлял, и понимал, что надо соблюдать тонкую грань, чтобы пошло это не выглядело, чтобы мы не думали, что у него болезнь. А что это особенность у него такая», — говорит актер Александр Петров.

Просто обратите внимание, насколько плотная программа Московского кинофестиваля: и пресс-конференции, и пресс-показы. Параллельно в других залах идут зрительские показы: это может быть самое необычное, зарубежное, экзотическое кино, смыслы и философия которого требует обсуждения с режиссером. А может быть новое российское кино, которое показывают не только в другом зале, но и в другом кинотеатре. Кстати, особый интерес вызывает конкурс «Русские премьеры». И полный зал здесь тому подтверждение.

Петр Федоров и Ирина Старшенбаум представили комедию «Туда» — историю о таксисте и его харизматичной пассажирке, превратившей путь в Уфу в веселое приключение.

«Было загорожено все лобовое стекло — вот такая вот щелка оставалась — и в этом качестве я должен был быть в хорошем смысле Шумахером, отжимать ряды… Камера параллельно на каком-то пикапе. Надо с ней равняться… Все время играть Вадима и слушать, что тебе говорят в рацию: такая вот дистанция, слева объехать, справа», — говорит актер Петр Федоров.

Отдельным событием стала премьера фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» по рассказу Маргариты Симоньян.

«Хочу сказать, прежде всего, слова и Маргарите, и Тиграну. Мы вас очень любим — и вашу семью, и ваши дела, и вашу жизнь», — заявил телеведущий Аркадий Мамонтов.

В фильме главную роль исполнил Федор Добронравов. А его дочь сыграла Луара Кеосаян, племянница Тиграна.

«Мы с Лаурой, которая тоже снялась в этом фильме в роли дочери Федора, были сегодня утром у Тиграна в больнице, рассказали ему, что сегодня его премьера. Я не знаю, правильно ли было делать премьеру без него. Конечно, очень плохо, что он не может здесь быть, но я знаю своего мужа и знаю, что ему было бы еще хуже, если бы это просто никто не увидел», — отметила журналист Маргарита Симоньян.

Победителей объявят скоро, но уже ясно: главный триумфатор — зритель, для которого и проводится престижнейший киносмотр.

Тема:
ММКФ
23 апр
Фильм Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» представила Маргарита Симоньян
18 апр
В любую погоду: звезды на дорожке 47-го Московского международного кинофестиваля
26 апр
Фильм «Стыд» получил главный приз Московского Международного кинофестиваля
23 апр
Куда смотрит Авербух? Беременная Арзамасова пришла на вечеринку с известным певцом
20 апр
Верен традициям: Евгению Миронову вручили спецприз 46-го ММКФ
19 апр
Открытие ММКФ началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»
3 мая
Сохраняя традиции: чем запомнился 45-й Московский международный кинофестиваль
26 апр
О способности любить: на ММКФ показали фильм про Специальную Олимпиаду в Казани
23 апр
Алена Свиридова объяснила, почему отказывается от услуг стилистов
23 апр
Эвелина Бледанс устроила танцы без нижнего белья на белой вечеринке ММКФ
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.36
0.90 94.57
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:35
В России могут увеличить штраф за незаконное трудоустройство мигрантов
9:18
В Петербурге завершается реконструкция здания англиканской церкви
9:17
Вкусный сыр не из Италии: какой продукт выбрать на российском прилавке
9:04
Жена и сын сошли с ума, дочь умерла от рака: личное горе Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
9:00
Дубайский шоколад проверят на фальсификат и опасные компоненты
8:42
«Рыдал в подушку, были панические атаки»: Гарик Харламов рассказал о депрессии

Сейчас читают

Суть заявлений Йеллен и Пауэлла (ФРС США): кардинальные изменения мира начнутся осенью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года