«Не верите?» — Лавров иронично ответил американской телеведущей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 16 0

Сергей Лавров иронично ответил американской телеведущей на вопрос о Уиткоффе

Лавров иронично ответил американской телеведущей на вопрос о Уиткоффе

Фото: © РИА Новости/ Сергей Гунеев

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Главе МИД России задали вопрос о Уиткоффе.

Глава МИД России Сергей Лавров иронично ответил на вопрос телеведущей канала CBS News о переговорах президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.

У Лаврова поинтересовались, действительно ли состоится встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа 25 апреля.

«Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?», — иронично ответил глава МИД.

О том, что Уиткофф приедет в Россию на этой неделе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Цель визита — продолжить переговоры с российским лидером. О намерении Уиткоффа посетить столицу заявлял также помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин и Уиткофф встречались в Санкт-Петербурге 11 апреля. Известно, что в центре обсуждения были детали урегулирования конфликта на Украине. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков предполагал, что на грядущей встрече глава РФ и спецпосланник Трампа будут обсуждать проблемы, накопившиеся в российско-американских отношениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Лавров подчеркнул готовность России к переговорам.

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