Сергей Лавров подчеркнул готовность России к переговорам

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Глава МИД РФ отметил, что соглашение, правда, еще нужно доработать.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Россия наносит удары только по военным объектам Украины. На это внимание международного сообщества в очередной раз обратил глава нашего МИД Сергей Лавров. В интервью телеканалу CBS он заявил, что Москва готова к мирному урегулированию конфликта и работает над этим с Вашингтоном. Однако предложенная сделка еще нуждается в доработке.

«Президент Соединенных штатов считает, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Он упоминал сделку, и мы готовы к тому, чтобы ее согласовать. Но есть еще некоторые конкретные моменты, элементы этой сделки, которые нуждаются в доработке», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что Трамп, вероятно, единственный лидер, который признал необходимость устранения коренных причин конфликта. В частности, глава Белого дома считает ошибкой втягивание Украины в НАТО и стремится закончить это.

Тема:
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Сергей Лавров подчеркнул готовность России к переговорам

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