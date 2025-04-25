Легкомоторный самолет потерпел крушение у побережья Таиланда

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Пять человек, находившихся на борту, погибли. Один человек находится в больнице в тяжелом состоянии.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Martin Moxter; 5-tv.ru

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Легкомоторный самолет рухнул в воду неподалеку от пляжа в Таиланде.

В результате погибли пять человек. Еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. Сейчас на месте работают оперативные службы.

СМИ сообщают, что упавший самолет принадлежит Национальному полицейскому агентству. Его использовали, чтобы перевозить персонал, грузы, а также для тренировок парашютистов. Причины крушения выясняются.

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