Легкомоторный самолет потерпел крушение у побережья Таиланда
Пять человек, находившихся на борту, погибли. Один человек находится в больнице в тяжелом состоянии.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Martin Moxter; 5-tv.ru
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Легкомоторный самолет рухнул в воду неподалеку от пляжа в Таиланде.
В результате погибли пять человек. Еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. Сейчас на месте работают оперативные службы.
СМИ сообщают, что упавший самолет принадлежит Национальному полицейскому агентству. Его использовали, чтобы перевозить персонал, грузы, а также для тренировок парашютистов. Причины крушения выясняются.
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