Вне зоны доступа: зачем люди вступают в отношения на расстоянии

Всегда есть причины, которые заставляют выбирать эту модель взаимодействия.

В отношения на расстоянии часто вступают люди, пережившие болезненное расставание, а также те, кто вырос без родительской любви. Об этом 5-tv.ru рассказал психолог Андрей Клеверин.

«Может быть, вы перешли к такой модели отношений после того, как у вас были очень тяжелые расставания в каких-то отношениях в реальной жизни, и вы решили, что больше не хотите повторения этой боли», — предположил эксперт.

Другой вариант — серьезные психологические проблемы, берущие начало из детства. Когда родители не уделяют своему ребенку внимания, у него развивается травма покинутости. Это психологическая установка, при которой человек боится разочароваться в близких людях, а потому держит их на расстоянии, старается не привязываться.

«Если вы чувствуете, что отношения в реальной жизни у вас не складываются, и вы исключительно идете по модели дистанционного общения, то, наверное, рано или поздно нужно это осознать и попробовать поработать с психологом», — посоветовал Клеверин.

Он объяснил, что необходимо понять истинные причины, по которым человек предпочитает виртуальные отношения. Возможно, такой формат ему вовсе не нужен — терапия поможет осознать это. В таком случае можно предложить партнеру выйти на новый уровень.

Часто людей сближают их психологические травмы. Отношения, участники которых имеют проблемы, могут быть очень крепкими — находясь вместе, гораздо проще поддерживать друг друга. Однако с партнером должно быть лучше, чем без него, а потому важно обращаться за помощью к специалистам.

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