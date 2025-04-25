«Объединятся, чтобы вспомнить»: в Курской области провели «Диктант Победы»

Мероприятие прошло в стенах Аграрного университета.

На площадке Курского аграрного университета прошел «Диктант Победы». Об этом рассказала заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и образованию Екатерина Харченко.

«Диктант Победы» — проект, направленный на проверку и повышение уровня знаний о Великой Отечественной войне. Ключевые события, герои тех лет и культурное наследие — все это не должно быть забыто, ведь потеря воспоминаний ведет к фальсификации истории. «Диктант победы» проходит с 2019 года. В нем принимают участие миллионы граждан России и десятков других стран.

Задача участников — ответить на 25 вопросов в тестовом формате. Задания охватывают события прошлого и современности, связанные с великими подвигами. Принять участие в акции также можно онлайн.

«Всего более 500 площадок на территории Курской области соберут людей всех возрастов. Студентов, преподавателей, представителей общественности, политиков, представителей федеральных органов власти. Все объединятся для того, чтобы вспомнить историю Великой Отечественной войны. Вспомнить историю своей семьи, своих прадедов», — рассказала Харченко.

Она добавила, что для жителей Курской области Великая Отечественная война — это не событие далекого прошлого. Память о войне жива как никогда, ведь, к большому сожалению, история повторяется. Куряне сражаются за свободу. За возможность трудиться, учиться и жить.

В рамках «Диктанта Победы» прошла также акция «Бессмертный полк» и возложение цветов к мемориалу памяти павших воинов. Гости и организаторы осмотрели пункт временного размещения. Место проведения мероприятия — Курский аграрный университет — выбрано не случайно. В стенах этого здания не только достигают новых высот в науке и взращивают профессионалов, но и еще и «растят человека».

Харченко добавила, что сейчас Россия объединилась для того, чтобы помогать народу.

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