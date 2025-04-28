Европарламент: вторжение в Курскую область — очередной провал для ВСУ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Депутат Тьерри Мариани назвал эту операцию «крайне кровавой».

В Европарламенте назвали вторжение в Курскую область очередным провалом для ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Операция по наступлению украинских боевиков на территорию Курской области — очередной провал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так считает представитель Франции в Европейском парламенте (ЕП) депутат Тьерри Мариани. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Вторжение на территорию российского субъекта политик назвал «крайне кровавой операцией». К тому же он полагает, что украинская армия не получила «совершенно никаких результатов».

«Это вторжение останется, я хочу сказать, крайне кровавой операцией для украинской армии, не принесшей совершенно никаких результатов», — отметил политик.

По словам Мариани, данные, полученные его европейскими коллегами, подразумевали под «Курской областью» не такую обширную территорию, как предполагалось, а ВСУ на каждом из этапов неудавшихся наступательных действий территориально были в достаточном отдалении от Курска.

Депутат подчеркнул, что при наступлении ВСУ на Курскую область активную поддержку боевикам оказывала Великобритания, видевшая в этой операции гарантию приобретения положительных для Украины условий во время вероятных переговоров с Россией.

При этом такой политический ход, как посчитал Мариани, стал прямым путем к невосполнимым потерям. В наступлении погибли тысячи украинских солдат, а также были уничтожены десятки специальной военной техники, как отмечали в Газета.ру.

Операцию со стороны ВСУ в Курской области политик назвал символичной, сравнив ее со сражением на той же территории в 1943 году во время Великой Отечественной Войны. Именно это столкновение стало решающим.

«Закачивается примерно, как в 1943 году, хочу сказать. Те, кто ее спровоцировал… Так как изначально это было нацистское наступление, а теперь — украинское. Те, кто ее спровоцировал, в конце концов потерпели поражение», — подытожил Мариани.

До этого в субботу, 26 апреля, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил об окончательном освобождении Курской области от вражеских сил президенту России Владимиру Путину.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поздравил отличившихся при освобождении Курской области военных ВС РФ.

Тема:
Курская область
27 апр
Путин поздравил отличившихся при освобождении Курской области военных ВС РФ
27 апр
Депутат Харченко предложила сделать 26 апреля датой освобождения Курской области
27 апр
«С победой!» — Путин заслушал доклад Герасимова об освобождении Курской области
27 апр
«Мы не сбавляем оборотов»: как освобождали Курскую область от боевиков ВСУ
26 апр
Путин поздравил российских бойцов с полным разгромом ВСУ в Курской области
26 апр
Завершена операция по освобождению Курской области от ВСУ
26 апр
Освобожден от ВСУ последний населенный пункт в Курской области Горналь
25 апр
«Объединятся, чтобы вспомнить»: в Курской области провели «Диктант Победы»
24 апр
Более 190 мирных жителей погибли в Курской области с начала вторжения ВСУ
24 апр
Боевиков ВСУ выбивают из лесополосы вокруг села Горналь
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.65
-0.21 94.36
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

1:56
Не прокатит: выросли штрафы за вождение электросамокатов детьми
1:56
«Очень важный момент»: как понять, что партнер потерял к вам интерес
1:39
На пенсию раньше срока: как погода крадет у нас молодость
1:22
Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым
1:06
Европарламент: вторжение в Курскую область — очередной провал для ВСУ
0:48
На границе Белоруссии и Украины начался крупный лесной пожар

Сейчас читают

На границе Белоруссии и Украины начался крупный лесной пожар
«Надо работать»: как солисты «Дискотеки Аварии» воспитывают детей
«Я с вами прощаюсь»: Ольга Бузова решила покинуть Россию
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака